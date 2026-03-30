Rower, grill, kajaki. Powstaje punkt nad Świną

Punkt turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z placem do organizacji festynów powstanie w Ognicy nad Świną. Firma ze Świnoujścia rozpoczęła jego budowę.
Stanie tam wiata grillowa, istniejący w tym miejscu plac zabaw - zostanie ogrodzony, zamontowane zostaną stojaki rowerowe, ławki, stoły i kosze, pojawi się też toaleta. W przyszłości ma tam też powstać stanowisko dla turystyki kajakowej oraz do slipowania różnych typu łódek, a nawet szlak kajakowy z lewo- i prawobrzeża do Ognicy, Karsiboru i Przytoru.
Koszt prac to ponad 1,5 miliona złotych. Mają one być zakończone jeszcze w tym roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
