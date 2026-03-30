Miesiąc na rozliczenie PIT-a

Został miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za 2025 rok. Termin mija 30 kwietnia.

- Od 15 lutego do końca ubiegłego tygodnia podatnicy złożyli w usłudze Twój e-PIT prawie pięć i pół miliona deklaracji za ubiegły rok - mówi rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. - Usługa Twój e-PIT to przede wszystkim wygoda i szybkość, ponieważ w usłudze już mamy wstępnie przygotowane zeznanie. Takie zeznanie przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa. Wystarczy je zweryfikować bądź zmodyfikować chociażby odpowiednie ulgi, odliczenia. Możemy tutaj zmienić sposób rozliczenia się, możemy się rozliczyć samodzielnie bądź wspólnie z małżonkiem, możemy dodać bądź zmienić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać swoje wsparcie.



W przypadku modyfikacji zeznania trzeba pamiętać o zatwierdzeniu takiego dokumentu i wysłaniu.



