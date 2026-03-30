Glicko. Radni Nowogardu chcą uniemożliwić budowę zakładu utylizacji odpadów zwierzęcych

Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Radni Nowogardu zdecydowali o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób chcą uniemożliwić budowę zakładu utylizacji odpadów zwierzęcych w miejscowości Glicko pod Nowogardem.
Mieszkańcy sołectwa są zadowoleni z decyzji radnych.

- Uważam, że to jest dobry krok i mam nadzieję, że uda się to wszystko załatwić po myśli mieszkańców. Dzisiejsza uchwała pomoże nam w tym, aby inwestor, że tak powiem przebranżowił się - powiedziała.

Radna Karolina Jachlińska-Czyżak podkreśla, że kluczowe będzie tempo prac nad zmianą planu.

- Mam nadzieję, że uda się zmienić plan miejscowy przed wydaniem decyzji środowiskowych - wierzy radna.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może potrwać nawet dwa lata. Do tego czasu urząd musi nadal procedować złożony wniosek – wyjaśnia zastępca burmistrza Michał Krata.

- Na dzień dzisiejszy wydział, który jest do tego przystosowany, będzie zajmował się sprawą, będzie robił wszystko zgodnie z literą prawa, więc decyzja środowiskowa będzie wydana w takim terminie, w jakim powinna być wydana, uwarunkowana wymogami, które powinny być spełnione - powiedział.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.
