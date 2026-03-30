Wędliny na czele – nagrody na gali biznesu

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Za nami finał konkursu "Twój biznes pod banderą sukcesu”, w którym nagrodzono firmy z Pomorza Zachodniego wyróżniające się rozwojem i pomysłowością. Do tegorocznej, szóstej edycji zgłosiło się ponad 300 przedsiębiorstw, a gala odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie.
W tym roku na czoło wysunęła się branża spożywcza. Firma produkująca wędliny z Polic zdobyła pierwsze miejsce w kategorii "Bandera Sukcesu" oraz nagrodę publiczności.

- Stworzyliśmy m.in. szczecińskiego hot doga, który przyjął się świetnie – mówi prezes firmy Marcin Ogar.

- W latach 90. na naszej ziemi w Szczecinie było ponad 20 masarni. Dzisiaj zostaliśmy tylko my. Miała i nasza masarnia zostać zlikwidowana. Na szczęście udało się przenieść masarnię z Kazimierza Królewicza do Polic i wymyśliliśmy jak przetrwać w tych ciężkich czasach, gdzie kiełbasa i szynka już nie są tak popularne - powiedział.

Dużą część sukcesu na Pomorzu Zachodnim wypracowaliśmy sami dzięki przedsiębiorczości - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- U nas wszystkie duże firmy, niestety, mówię to z przykrością, w latach 90. upadły. Nigdy nie byliśmy regionem stojącym wielkimi firmami i u nas tak naprawdę udało się zmienić oblicze gospodarcze Pomorza Zachodniego przez właśnie małe inicjatywy, które rosły, rosną i mam nadzieję, że w przyszłości będą rosły jeszcze bardziej - powiedział.

Na podium znalazły się także firma z branży metalowej na drugim miejscu oraz producent akcesoriów dla zwierząt na trzecim. Nagrodę „Diamentowej Bandery Sukcesu”, przyznawaną za największy rozwój w ostatnich trzech latach, otrzymała firma z branży logistyczno-transportowej.

Zwycięzcy „Bandery Sukcesu”:
  • Masar Sp. z o.o.
  • Metalbit Adam Sabuda i Andrzej Kończyk sp.k.
  • Rexproduct Sp. z o.o.
  • Zwycięzca „Diamentowej Bandery Sukcesu”:
  • CSL Sp. z o.o.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze podcasty