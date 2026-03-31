Stołczyn stanie się bardziej przedsiębiorczy

Będą zmiany przestrzenne w rejonie ulicy Łowieckiej na szczecińskim Stołczynie.

Chodzi o obszar prawie 3 hektarów, częściowo położony na terenie należącym do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - mówi przewodniczący Komisji do Spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa radny Andrzej Radziwinowicz.



- Trzeba tam pozmieniać pewne funkcje, ponieważ są tam też tereny miejskie, przemysłowe. Chcemy tam rozwijać przede wszystkim przemysł i usługi, więc potrzebna jest zmiana planu, żeby to usystematyzować - podkreśla Radziwinowicz.



Planowane zmiany przestrzenne ułatwić mają dostęp do nabrzeża firmom, które chcą prowadzić w tej części Szczecina m.in. działalność związaną ze składowaniem czy też magazynowaniem różnego rodzaju produktów.



