Prawie 60 mln zł na przebudowę dróg w regionie

Prawie 60 milionów złotych przekażą we wtorek radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę dróg lokalnych naszego regionu.
To dofinansowanie w sumie do 27 inwestycji, które zrealizują samorządy powiatowe.
Największe wsparcie - w kwocie 4 milionów złotych - trafi do powiatów goleniowskiego, gryfickiego, sławieńskiego, świdwińskiego oraz polickiego. Ten ostatni - dzięki dofinansowaniu - będzie mógł już w pełni zmodernizować drogę z Dobrej do miejscowości Stolec. Początek sesji Sejmiku we wtorek o godzinie 10.00.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Największe wsparcie - w kwocie 4 milionów złotych - trafi do powiatów goleniowskiego, gryfickiego, sławieńskiego, świdwińskiego oraz polickiego. Ten ostatni - dzięki dofinansowaniu - będzie mógł już w pełni zmodernizować drogę z Dobrej do miejscowości Stolec. Początek sesji Sejmiku we wtorek o godzinie 10.00.
Autorka edycji: Joanna Chajdas