Ułatwienia dla kierowców jadących w kierunku Prawobrzeża

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

To dobra wiadomość dla kierowców, którzy regularnie pokonują ulice Szczecina. Po porannym szczycie komunikacyjnym, otwarta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca na Trasę Zamkową od strony ulicy Jana z Kolna.

Ta zmiana organizacji ruchu odciążyć powinna ruch na Moście Długim - przede wszystkim lewoskręt z Nabrzeża Wieleckiego w kierunku ulicy Energetyków. To jednak nie koniec zmian drogowych w tej części Szczecina.



Od środy - czasowo - zamknięty dla ruchu kierowców zostanie fragment ulicy Panieńskiej - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Z uwagi na prace, które wykonawca musi zrealizować, na okres około 3 tygodni przejazd ulicą Panieńską pod Trasą Zamkową nie będzie możliwy. Również zostanie na ten okres około 3 tygodni wyłączony ten zjazd od strony Placu Żołnierza w kierunku ulicy Panieńskiej, biegnący właśnie obok Trasy Zamkowej - podkreśla Zieliński.



Kolejnych zmian w organizacji ruchu kierowcy powinni spodziewać się tuż po świętach. Pojawią się one na ulicy Emilii Plater w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas