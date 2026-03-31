Ułatwienia dla kierowców jadących w kierunku Prawobrzeża

To dobra wiadomość dla kierowców, którzy regularnie pokonują ulice Szczecina. Po porannym szczycie komunikacyjnym, otwarta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca na Trasę Zamkową od strony ulicy Jana z Kolna.
Ta zmiana organizacji ruchu odciążyć powinna ruch na Moście Długim - przede wszystkim lewoskręt z Nabrzeża Wieleckiego w kierunku ulicy Energetyków. To jednak nie koniec zmian drogowych w tej części Szczecina.
Od środy - czasowo - zamknięty dla ruchu kierowców zostanie fragment ulicy Panieńskiej - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
- Z uwagi na prace, które wykonawca musi zrealizować, na okres około 3 tygodni przejazd ulicą Panieńską pod Trasą Zamkową nie będzie możliwy. Również zostanie na ten okres około 3 tygodni wyłączony ten zjazd od strony Placu Żołnierza w kierunku ulicy Panieńskiej, biegnący właśnie obok Trasy Zamkowej - podkreśla Zieliński.
Kolejnych zmian w organizacji ruchu kierowcy powinni spodziewać się tuż po świętach. Pojawią się one na ulicy Emilii Plater w Szczecinie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
