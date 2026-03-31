Szczecińscy kierowcy komentują obniżki na stacjach paliw [ZDJĘCIA]

Od wtorku ceny paliw na stacjach będą niższe o ponad złotówkę na litrze. Kierowcy zapłacą maksymalnie 6 złotych i 16 groszy za litr benzyny bezołowiowej 95 oraz 7 złotych i 60 groszy za litr oleju napędowego.
- Jest troszkę lepiej. Zapłaciłem 50 zł, różnica jest. - Bardzo to odczułam finansowo, jestem dojeżdżającą osobą, płaciłam prawie 100 złotych więcej. - Jest teraz taniej, chociaż ja VAT odliczam. Zawsze lepsze niższe niż wyższe ceny... - przekonują tankujący.
Pracownicy stacji powiedzieli naszej reporterce, że jak na razie nie zauważyli wzmożonego ruchu wśród klientów.
