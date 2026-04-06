Z uwagi na pogodę, jednostki straży pożarnej pozostają w gotowości operacyjnej

Sześć interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru w Zachodniopomorskiem.
- Głównie były to powalone konary i gałęzie drzew. Jednostki zarówno państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, ciągle pozostają w gotowości operacyjnej, w przypadku gdyby tych zdarzeń w naszym województwie było więcej - mówi Schacht.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach. W Zachodniopomorskiem obowiązuje ostrzeżenie I stopnia.
