Kołobrzeg stawia na defibrylatory AED

Starostwo powiatowe w Kołobrzegu zakupiło 10 urządzeń AED ratujące życie, które trafiły do zarządzanych przez powiat jednostek.

Defibrylatory zostaną zainstalowane na budynkach miejscowych szkół średnich, ale także w Muzeum Oręża Polskiego, Powiatowym Urzędzie Pracy czy Domu Pomocy Społecznej.Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że urządzenia przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców.- To nie są tylko urządzenia służące do ochrony samych np. uczniów, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy czy innych jednostek. To ma służyć ogólnemu wzmocnieniu bezpieczeństwa naszych obywateli - mówi Tessikowski.Powiat wydał na zakupiony sprzęt 66 tysięcy złotych. W ciągu miesiąca w Kołobrzegu powinno pojawić się jednak kolejnych 28 defibrylatorów. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim. Urządzenia ostaną zamontowane przy szkołach podstawowych, ale trafią także do miejskich autobusów czy policyjnych radiowozów.