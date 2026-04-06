Kołobrzeg stawia na defibrylatory AED

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Starostwo powiatowe w Kołobrzegu zakupiło 10 urządzeń AED ratujące życie, które trafiły do zarządzanych przez powiat jednostek.
Defibrylatory zostaną zainstalowane na budynkach miejscowych szkół średnich, ale także w Muzeum Oręża Polskiego, Powiatowym Urzędzie Pracy czy Domu Pomocy Społecznej.

Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że urządzenia przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców.

- To nie są tylko urządzenia służące do ochrony samych np. uczniów, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy czy innych jednostek. To ma służyć ogólnemu wzmocnieniu bezpieczeństwa naszych obywateli - mówi Tessikowski.

Powiat wydał na zakupiony sprzęt 66 tysięcy złotych. W ciągu miesiąca w Kołobrzegu powinno pojawić się jednak kolejnych 28 defibrylatorów. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim. Urządzenia ostaną zamontowane przy szkołach podstawowych, ale trafią także do miejskich autobusów czy policyjnych radiowozów.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina

