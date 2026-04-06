Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Męskie nowotwory. Zalecana całoroczna profilaktyka

Region Anna Klimczyk

Błękitna wstążka to symbol walki z rakiem prostaty. źródło: Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)
Nie tylko listopad powinien być miesiącem świadomości męskich nowotworów. O profilaktykę warto dbać cały rok.
- Pretekstem do wykonania badań mogą być święta Wielkanocne - które wywołują pewne skojarzenia. To żartobliwe, ale o zdrowie trzeba dbać na poważnie - mówi dr n. med. Janusz Lisiński, urolog ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

- Przede wszystkim badanie USG, badanie podmiotowe, przedmiotowe, czyli rozmowa z pacjentem, jeżeli ma on jakieś dolegliwości, ale także jeżeli tych dolegliwości nie ma, to możemy wykryć takie choroby, które we wczesnym stadium objawów nie dają - powiedział.

Każdy mężczyzna powinien wykonać takie badania przynajmniej raz w roku.

- Tak jak przegląd samochodu, tak samo warto zadbać o przegląd siebie dla zdrowia - dodaje dr Lisiński.

Każdego roku w Polsce diagnozę "nowotwór prostaty" słyszy ponad 18 tysięcy mężczyzn, a ponad tysiąc dowiaduje się, że choruje na nowotwór jądra.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty