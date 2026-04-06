Męskie nowotwory. Zalecana całoroczna profilaktyka

Błękitna wstążka to symbol walki z rakiem prostaty. źródło: Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Nie tylko listopad powinien być miesiącem świadomości męskich nowotworów. O profilaktykę warto dbać cały rok.

- Pretekstem do wykonania badań mogą być święta Wielkanocne - które wywołują pewne skojarzenia. To żartobliwe, ale o zdrowie trzeba dbać na poważnie - mówi dr n. med. Janusz Lisiński, urolog ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.



- Przede wszystkim badanie USG, badanie podmiotowe, przedmiotowe, czyli rozmowa z pacjentem, jeżeli ma on jakieś dolegliwości, ale także jeżeli tych dolegliwości nie ma, to możemy wykryć takie choroby, które we wczesnym stadium objawów nie dają - powiedział.



Każdy mężczyzna powinien wykonać takie badania przynajmniej raz w roku.



- Tak jak przegląd samochodu, tak samo warto zadbać o przegląd siebie dla zdrowia - dodaje dr Lisiński.



Każdego roku w Polsce diagnozę "nowotwór prostaty" słyszy ponad 18 tysięcy mężczyzn, a ponad tysiąc dowiaduje się, że choruje na nowotwór jądra.



Edycja tekstu: Jacek Rujna