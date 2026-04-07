Półki w Jadłodzielni świecą pustkami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Półki szczecińskiej Jadłodzielni przy ulicy Żółkiewskiego po świętach świecą pustkami. We wtorkowy poranek tylko jedna osoba odwiedziła to miejsce, by podzielić się nadmiarem jedzenia.

- Lada jest pusta, może później doniosą. Tylko jeden pan przyniósł dzisiaj sałatkę. Mieliśmy ćwikłę i mazurek jeszcze. I to wszystko od ręki poszło - podkreśla Mirosława Woźniak z Jadłodzielni na Żółkiewskiego.





Natomiast osób, które chciały skorzystać z poświątecznego pożywienia było we wtorek znacznie więcej.- No nie, właśnie nie było już niczego. Za późno wyszedłem chyba z domu. Czasami mi brakuje chleba, to przyjdę, bo wiem, że tutaj zawsze będzie chlebek. - Może jutro coś zostanie doniesione, mamy cały tydzień jeszcze. Na pewno podejdę. Nic mnie nie kosztuje - mówią szczecinianie.Jadłodzielnia przy ulicy Żółkiewskiego otwarta jest do godz. 18.00. Jedzeniem można się też podzielić, zanosząc je do innych szafek. Na terenie Szczecina jest ich 10.