Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Półki w Jadłodzielni świecą pustkami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Półki szczecińskiej Jadłodzielni przy ulicy Żółkiewskiego po świętach świecą pustkami. We wtorkowy poranek tylko jedna osoba odwiedziła to miejsce, by podzielić się nadmiarem jedzenia.
Natomiast osób, które chciały skorzystać z poświątecznego pożywienia było we wtorek znacznie więcej.

- No nie, właśnie nie było już niczego. Za późno wyszedłem chyba z domu. Czasami mi brakuje chleba, to przyjdę, bo wiem, że tutaj zawsze będzie chlebek. - Może jutro coś zostanie doniesione, mamy cały tydzień jeszcze. Na pewno podejdę. Nic mnie nie kosztuje - mówią szczecinianie.

- Lada jest pusta, może później doniosą. Tylko jeden pan przyniósł dzisiaj sałatkę. Mieliśmy ćwikłę i mazurek jeszcze. I to wszystko od ręki poszło - podkreśla Mirosława Woźniak z Jadłodzielni na Żółkiewskiego.

Jadłodzielnia przy ulicy Żółkiewskiego otwarta jest do godz. 18.00. Jedzeniem można się też podzielić, zanosząc je do innych szafek. Na terenie Szczecina jest ich 10.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty