Na pełne kwiaty magnolii jeszcze chwilę poczekamy [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wczesną wiosna przyciągają oko nie tylko Szczecinian ale i turystów. Mowa o magnoliach.

Wyjątkowość tych drzew polega między innymi na tym, że ich kwiaty pojawiają się zanim pojawią się liście. W tym roku jednak chłodna wiosna nie sprzyja ich spektakularnemu kwitnieniu.Poranne przymrozki nie powinny jednak zaszkodzić roślinie - uspokaja dendrolog Krzysztof Jankowski.- Magnolia dość dobrze znosi niższe temperatury, jeżeli jest w stanowisku zasłoniętym od wiatru. Jeżeli ona nie jest na stanowisku, gdzie tam przewiewa ją wiatr wzdłuż i wszerz, to ona lepiej toleruje te niskie temperatury. Ja myślę, że możemy być spokojni o nią - mówi Jankowski.W Szczecinie najczęściej zakwitają magnolie gwiaździste i soulangeana. Jednej z nich pąki pękają przy Alei Wojska Polskiego przed siedzibą Radia Szczecin - dodaje Jankowski.- Mamy tutaj kwiatostany, które mają ewidentnie konotacje fioletowe, może różowe i to będzie magnolia soulangeana, tudzież odmiany tego typu magnolii. Natomiast magnolia gwiaździsta to typowo białe kwiaty i dość łatwo też rozróżnić te dwa gatunki od siebie - mówi dendrolog.Magnolie do Polski sprowadzone zostały miedzy innymi z Azji i Ameryki Północnej. Spacer z przewodnikiem śladami szczecińskich magnolii w tym roku planowany jest w najbliższą niedzielę.Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej.