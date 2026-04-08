Na pełne kwiaty magnolii jeszcze chwilę poczekamy [ZDJĘCIA, WIDEO]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Wczesną wiosna przyciągają oko nie tylko Szczecinian ale i turystów. Mowa o magnoliach.
Wyjątkowość tych drzew polega między innymi na tym, że ich kwiaty pojawiają się zanim pojawią się liście. W tym roku jednak chłodna wiosna nie sprzyja ich spektakularnemu kwitnieniu.

Poranne przymrozki nie powinny jednak zaszkodzić roślinie - uspokaja dendrolog Krzysztof Jankowski.

- Magnolia dość dobrze znosi niższe temperatury, jeżeli jest w stanowisku zasłoniętym od wiatru. Jeżeli ona nie jest na stanowisku, gdzie tam przewiewa ją wiatr wzdłuż i wszerz, to ona lepiej toleruje te niskie temperatury. Ja myślę, że możemy być spokojni o nią - mówi Jankowski.

W Szczecinie najczęściej zakwitają magnolie gwiaździste i soulangeana. Jednej z nich pąki pękają przy Alei Wojska Polskiego przed siedzibą Radia Szczecin - dodaje Jankowski.

- Mamy tutaj kwiatostany, które mają ewidentnie konotacje fioletowe, może różowe i to będzie magnolia soulangeana, tudzież odmiany tego typu magnolii. Natomiast magnolia gwiaździsta to typowo białe kwiaty i dość łatwo też rozróżnić te dwa gatunki od siebie - mówi dendrolog.

Magnolie do Polski sprowadzone zostały miedzy innymi z Azji i Ameryki Północnej. Spacer z przewodnikiem śladami szczecińskich magnolii w tym roku planowany jest w najbliższą niedzielę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
