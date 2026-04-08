Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden

UOKiK stawia zarzuty deweloperowi odpowiedzialnemu za budowę szczecińskiego Sky Garden.

Z uwagi na złożoność oraz delikatny charakter prowadzonych postępowań, na obecnym etapie nie udzielamy szczegółowych komentarzy dotyczących ich przedmiotu.





Pragniemy jednocześnie podkreślić, że działania podejmowane przez Spółkę w analizowanym okresie były podyktowane istotnymi i obiektywnymi okolicznościami rynkowymi. W naszej ocenie istniały poważne podstawy do zwrócenia się do części Nabywców z propozycją wypracowania rozwiązań odpowiadających trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się wówczas rynek.





Rozumiemy rolę i obowiązki organu, jakim jest UOKiK, w zakresie weryfikacji tego rodzaju praktyk. Spółka akceptuje prowadzone postępowanie i pozostaje w pełni zaangażowana we współpracę z Urzędem, udzielając wszelkich wymaganych informacji.





Dziękujemy za zrozumienie.

Do urzędu wpłynęło zawiadomienie od pełnomocnika czternastu nabywców mieszkań w tej inwestycji. Zgłaszają oni, że spółka Idea-Inwest miała przymuszać ich do podpisania aneksów, które podwyższały ustaloną wcześniej cenę mieszkań - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.- Wizja złej kondycji finansowej deweloperów czy nieukończenia inwestycji przedstawiana przez nich w pismach mogła zaniepokoić nabywców. Wielu z nich mogło zaakceptować nowe warunki umów wyłącznie z obawy przed nieuzyskaniem własności mieszkania, a tym samym podpisać aneksy podwyższające uzgodnioną cenę - dodaje Chróstny.Na podstawie dowodów wszczęte zostało postępowanie. Podobne prowadzone jest wobec deweloperów odpowiedzialnych za inwestycje w Pabianicach i w Karpaczu.Za takie praktyki może grozić kara finansowa do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.Radio Szczecin otrzymało komentarz od dewelopera. Publikujemy jego treść: