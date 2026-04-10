Uwieczniał najważniejsze wydarzenia w dziejach Szczecina. Pożegnanie fotoreportera [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik

Rodzina, najbliżsi znajomi i mieszkańcy Szczecina pożegnali na Cmentarzu Centralnym Włodzimierza Piątka.

Wybitnego fotoreportera, który na swoich zdjęciach uwieczniał najważniejsze wydarzenia w dziejach powojennego miasta. Na jego pogrzebie pojawiło się też wielu jego dawnych kolegów.



- Włodka znam krótko od 1968 roku. Uczył mnie fotografii, razem współpracowaliśmy w Gazecie Wyborczej, w Bryzie. - Zapamiętam go na pewno jako człowieka dynamicznego, który zawsze wszędzie był. Bardzo szybki, bardzo prędki, nikt nie dawał mu tyle lat, ile miał, bo zawsze mówiliśmy, daj Boże zdrowia w jego wieku, mieć tyle siły i tyle energii, co on miał. Było go zawsze wszędzie pełno. - I pamiętam na Wałach Chrobrego był koncert. I wchodził tam na scenę po rusztowaniach scenicznych, żeby tam jakieś fajne zdjęcie zrobić. Też się tak zastanawiam, muszę też tam wleźć. Widzę go normalnie nawet w tej chwili w tym kaszkiecie, jak tam wchodzi. - Straciłem przyjaciela po prostu. Dla mnie to jest wstrząs - mówili koledzy i przyjaciele.



Włodzimierz Piątek był również autorem fotogramów o tematyce społecznej, przyrodniczej i artystycznej.



Przez lata pracował w "Gazecie Wyborczej", był też stałym pracownikiem szczecińskich teatrów: Polskiego, Współczesnego i Opery na Zamku.



Odszedł w wieku 86 lat.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski