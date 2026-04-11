Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Wielbiciele padla mierzą się w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To miks tenisa i squasha, który podbija serca zwolenników sportów rakietowych. Chodzi o padla, w którym mieszkańcy Szczecina zmierzyli się podczas ogólnopolskiego turnieju.
W Fabryce Energii mecze rozegrali zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.

- Trzeba być szybkim, wysokim i umieć dobrze odbić. - Właśnie wygrałam jedną z rund Baltica Ladies Cup, także bardzo się cieszę, jestem bardzo szczęśliwa. To jest taki reset dla głowy, dla tego co robimy w ciągu tygodnia. Tutaj możemy się zrelaksować. - Mega, to po prostu jest taki czas, w którym można naprawdę się odprężyć, dostać mnóstwo endorfin i dobrej energii do życie - podkreślają uczestnicy.

- Jestem menadżerem klubu Fabryka Energii. To jest sport rakietowy, mamy tutaj bardzo dużo osób, które w życiu nie uprawiały aktywności tego typu. Na turnieje chodzą nasi stali bywalcy, czyli osoby, które grają już od samego początku padla w Szczecinie - dodaje Basia Maciocha.

Padel to sport pochodzący z Meksyku. Do Polski przybył około 2015 roku, a dwa lata później na Mistrzostwach Europy w Portugalii polska kadra narodowa zadebiutowała w tym sporcie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

Zobacz

