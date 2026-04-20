Szczecińska młodzież uszyła poduszki dla Amazonek [ZDJĘCIA]

Ta poduszka w kształcie serca ma wielka moc. Ma odbarczać limfę, zabezpieczać ranę i pomóc kobietom, które są po mastektomii.

Edycja tekstu: Michał Król

Szczecińska młodzież w ramach akcji "Serce od Serca" po raz drugi uszyła poduszki dla Amazonek.- Składamy materiał na dwa, przypinamy to, później wyrysowujemy ołówkiem wokół i dopiero wtedy wycinamy. - I teraz będziemy szyć to serce. Pierwszy raz przy maszynie siedzę i szyję. Już chyba szósta to będzie poduszka, którą ja robię. - Ważymy je, bo jest określona ilość puchów w środku, 220 gramów. - Serca będą wędrowały do szpitali, dla kobiet. Będą im pomagać, żeby się rany lepiej zagoiły, żeby było im też wygodniej, żeby wiedziały, że jakby co, to ktoś je wspiera - mówi młodzież.- Uczymy się przede wszystkim prasowania, czy pierwsze kontakty nauki z maszyną do szycia, czy nawet wycinanie. Ale to też robimy wspólnie i też dla kogoś - mówi Agnieszka Kaczmarska, koordynatorka akcji "Serce od serca".W ramach tej akcji uczniowie uszyli pięćdziesiąt poduszek w kształcie serc. Trafią teraz one do Szczecińskiego Towarzystwa Amazonek, a następnie na odziały szczecińskich szpitali onkologicznych.