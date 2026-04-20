Radio Szczecin
Pierwsze kontrole w Strefie Czystego Transportu. Skargi na uchwałę

Region Sławomir Orlik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Były pierwsze kontrole, tymczasem uchwała, która ją wprowadziła nadal sprawdzana jest pod kątem prawnym - od piątku w Szczecinie obowiązuje tzw. Strefa Czystego Transportu.
Dokument z założenia ma eliminować z ruchu najstarsze auta. - Na razie nie odnotowaliśmy łamania przepisów - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach. - Przyglądamy się, czy faktycznie są samochody, które wzbudzają nasze podejrzenie. Z pomocą przychodzi nam ogólnie dostępna, każdy może skorzystać z takiej wyszukiwarki rządowej i sprawdzić normę euro dla pojazdów, wpisując tablicę rejestracyjną.

Uchwałę w sprawie ustanowienia strefy szczecińscy radni podjęli 25 marca. Wojewoda ma czas na jej sprawdzenie pod kątem prawnym do 29 kwietnia.

- Na razie nie ma decyzji w tej sprawie, wpłynęły cztery skargi - poinformowała rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego Paulina Heigel. - One dotyczą różnych aspektów. Zarzuca się m.in. ingerencję w prawo własności i wolność poruszania się, ale też sprzeczność między załącznikami, które są w tej uchwale. Zarzuca się także brak badań dotyczących emisji zanieczyszczeń.

Strefa wyznaczona jest w kwartale pomiędzy Placem Żołnierza, Wyszyńskiego, Tkacką i Nabrzeżem Wieleckim. Według uchwały, nie mogą do niej wjeżdżać miedzy innymi auta z silnikami diesla wyprodukowanymi przed 2000 rokiem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
