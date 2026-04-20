Europejski Tydzień Szczepień. Specjaliści rekomendują i mówią o skuteczności

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Trwa Europejski Tydzień Szczepień. Jego celem jest zwiększanie świadomości na temat ich roli w ochronie zdrowia i życia. Jednym z rekomendowanych szczepień dla osób dorosłych jest szczepienie przeciwko WZW typu B (Wirusowemu Zapaleniu Wątroby).
Doktor nauk medycznych Joanna Jursa-Kulesza ze szczecińskiego szpitala przy Arkońskiej mówi o ogromnej skuteczności szczepień. - W przypadku wirusa HPV szczepienie daje bliskie stu procentom zapobieganie tym chorobom związanym z marskością wątroby, przewlekłym zapaleniem wątroby, niewydolnością wątroby, rakiem wątroby - zaznacza.

Specjalistka mikrobiologii przypomina, że szczepienia są wymagane przed zabiegami, ale można się zarazić w inny sposób. - To nie tylko szpitale, ale też kosmetyczki, różnego rodzaju zabiegi wykonywane poza szpitalem, na przykład tatuaże z narzędziami niesterylnymi. To też jest zakażenie, które szerzy się drogą płciową - podkreśla dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia podają, że na świecie na WZW typu B choruje ponad 250 milionów osób, a roczna śmiertelność wynosi prawie 900 tysięcy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Natalii Chodań [Radio Szczecin]
Relacja Natalii Chodań z programu "Tematy i Muzyka".

