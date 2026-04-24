Ostatnia prosta przed egzaminem dojrzałości. Zapytaliśmy maturzystów o plany

Region Adam Wosik

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Wejdą do swoich szkół jeszcze jako uczniowie, a wyjdą już jako absolwenci. Mowa o tegorocznych maturzystach, którzy oficjalnie zakończą w piątek swój rok szkolny.
Według najnowszych badań, większość z nich nie zakończy swojej edukacji na szkole ponadpodstawowej, a kontynuować będzie na studiach.

Gdzie? O to zapytaliśmy maturzystów XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

- Fizjoterapia lub pielęgniarstwo. - W tym roku może kosmetologia. - Idę w kierunku projektowania konstrukcji stalowych. Mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Jeszcze się nie orientowałem, ale zostaję w Szczecinie. - Wybieram się na Uniwersytet Szczeciński na finanse i rachunkowość. - Chciałabym iść na filologię. Zobaczymy czy w Szczecinie, czy poza Szczecinem. - Na Politechnikę Poznańską się wybieram, prawdopodobnie na architekturę, a jeśli nie, to branding. - Też idę na architekturę, albo do Politechniki Poznańskiej, albo do Szczecina. - Myślę o psychologii, może psychiatria... - odpowiadają.

Tegoroczni maturzyści do swojego egzaminu dojrzałości przystąpią w poniedziałek 4 maja.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Adama Wosika [Radio Szczecin]

