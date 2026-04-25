Nocny pożar w gminie Wolin

Nocny pożar w miejscowości Kodrąbek, w gminie Wolin.
Spłonął dom jednorodzinny, kryty strzechą.
- Na miejscu strażacy zastali pożar dachu. Mieszkańcy ewakuowali się przed przybyciem zastępów i nie było osób poszkodowanych. Działania prowadziło 15 zastępów. Powierzchnia pożaru objęła 270 metrów kwadratowych - poinformowała młodsza brygadier Katarzyna Hołota.
Na razie nie wiadomo co było przyczyna pożaru, ani jak duże są straty.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
