Ostatni spektakl 58. edycji festiwalu "Kontrapunkt"

W sobotę wieczorem na deskach Teatru Współczesnego ostatni spektakl 58. Międzynarodowego Konkursu Formy na festiwalu "Kontrapunkt".

Oprócz pięcioosobowego jury, które przyzna nagrodę główną festiwalu, zostanie przyznana Nagroda im. Anny Garlickiej za wyjątkową osobowość festiwalu. Nagrodę wręczy Zenon Butkiewicz, wieloletni członek komisji programowej Kontrapunktu i dyrektor naczelny Teatru Współczesnego.



Koło południa Butkiewicz i przedstawiciele Teatru Lalek Pleciuga złożyli na grobie Anny Garlickiej kwiaty. To zaszczyt pracować przy tym festiwalu, powiedział Zbigniew Butkiewicz.



- Anna uczyniła z Kontrapunktu markę ogólnopolską, uczyniła jeden z najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce. W rękach obecnego kierownictwa tego festiwalu jest to, aby tej wysoko zawieszonej poprzeczce sprostać - dodał Butkiewicz.



Anna Garlicka wspierała mnie przy pracy w Pleciudze i festiwalu Kontrapunkt - mówił obecny na cmentarzu dyrektor Teatru Lalek Pleciuga i Kurator Programowy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Szczecinie Tomasz Lewandowski.



- Dwa lata temu po każdym spektaklu dzwoniliśmy do siebie i wymienialiśmy swoje opinie, takie dramaturgiczne, stricte teatralne i takie z otoczki Kontrapunktu - dodał Lewandowski.



Nagroda im. Anny Garlickiej została ustanowiona dla upamiętnienia wieloletniej dyrektorki Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt, która w latach 1998–2016 współtworzyła jego rangę i charakter, przekształcając festiwal w jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce.



