Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ostatni spektakl 58. edycji festiwalu "Kontrapunkt"

Region Małgorzata Frymus

Koło południa Butkiewicz i przedstawiciele Teatru Lalek Pleciuga złożyli na grobie Anny Garlickiej kwiaty. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
W sobotę wieczorem na deskach Teatru Współczesnego ostatni spektakl 58. Międzynarodowego Konkursu Formy na festiwalu "Kontrapunkt".
Oprócz pięcioosobowego jury, które przyzna nagrodę główną festiwalu, zostanie przyznana Nagroda im. Anny Garlickiej za wyjątkową osobowość festiwalu. Nagrodę wręczy Zenon Butkiewicz, wieloletni członek komisji programowej Kontrapunktu i dyrektor naczelny Teatru Współczesnego.

Koło południa Butkiewicz i przedstawiciele Teatru Lalek Pleciuga złożyli na grobie Anny Garlickiej kwiaty. To zaszczyt pracować przy tym festiwalu, powiedział Zbigniew Butkiewicz.

- Anna uczyniła z Kontrapunktu markę ogólnopolską, uczyniła jeden z najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce. W rękach obecnego kierownictwa tego festiwalu jest to, aby tej wysoko zawieszonej poprzeczce sprostać - dodał Butkiewicz.

Anna Garlicka wspierała mnie przy pracy w Pleciudze i festiwalu Kontrapunkt - mówił obecny na cmentarzu dyrektor Teatru Lalek Pleciuga i Kurator Programowy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Szczecinie Tomasz Lewandowski.

- Dwa lata temu po każdym spektaklu dzwoniliśmy do siebie i wymienialiśmy swoje opinie, takie dramaturgiczne, stricte teatralne i takie z otoczki Kontrapunktu - dodał Lewandowski.

Nagroda im. Anny Garlickiej została ustanowiona dla upamiętnienia wieloletniej dyrektorki Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt, która w latach 1998–2016 współtworzyła jego rangę i charakter, przekształcając festiwal w jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Psi Targ i Konwent Charytatywny Walk-In: Dla Futrzastej Ferajny! Moc atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kiermasz organizowany przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ogród na dachu. Mieszkańcy zdecydują, co posadzą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi prezentowali piosenki i tańce ludowe inspirowane różnymi regionami Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Raczek
Park Chopina wkrótce zyska nową siłownię pod chmurką [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty