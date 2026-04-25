Dwa medale dla pływaków MKP Szczecin

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dwa medale srebrny i brązowy zdobyli zawodnicy MKP Szczecin w ostatnim dniu Mistrzostw Polski w pływaniu.
Wicemistrzem kraju na 50 metrów, stylem motylkowym, został Kacper Czapla. Brąz na 800 metrów kraulem zdobył Bartosz Staniszewski.

W wyścigu na 100 metrów stylem klasycznym 6. miejsce zajęła Olga Męch, ale urodzona w 2010 roku młoda zawodniczka szczecińskiego klubu uzyskała minimum na tegoroczne Mistrzostwa Europy Juniorów w pływaniu, które odbędą się w Monachium.

W zakończonych w Olsztynie Mistrzostwach Polski pływacy MKP Szczecin zdobyli w sumie 9. medali w tym 3 złote, 2 srebrne i 4 brązowe.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

