Pościg ulicami Szczecina

Na ulicach Szczecina doszło do pościgu. Według nieoficjalnych informacji, kierowca podczas ucieczki miał uszkodzić kilka innych pojazdów.
Następnie, wraz z pasażerem, porzucił auto i uciekał pieszo. Komenda Miejska Policji poinformowała Radio Szczecin, że kierowca i pasażer zostali zatrzymani. W tej chwili trwają czynności z ich udziałem.
Do zdarzenia doszło po godzinie 18, w okolicach byłej pętli Krzekowo.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
