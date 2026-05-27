Samorząd województwa dofinansuje infrastrukturę sportową w regionie

O milion złotych zwiększyła się pomoc finansowa samorządu województwa dla lokalnych samorządów, które chcą poprawić lub zmodernizować swoją bazę sportową.

Uchwałę w tej sprawie podjęli we wtorek radni sejmiku - mówi Członek Zarządu Województwa Bogdan Jaroszewicz.



- W zeszłym roku kwota dofinansowania tych projektów wynosiła 2 mln zł. Przyjęta uchwała przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego dotyczy 69 projektów z kwotą dofinansowania 3 mln zł i realizacją do końca bieżącego roku budżetowego - informuje Jaroszewicz.



Bogdan Jaroszewicz dodaje także, że wszystkie środki przyznane lokalnym samorządom dzielone były w procedurze konkursowej.



- Każdy z beneficjentów zna wcześniej możliwość dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 tysięcy złotych, czyli generalnie sprowadza się do modernizacji bądź do mniejszych napraw związanych z funkcjonowaniem tej infrastruktury sportowej - podkreśla Jaroszewicz.



Uchwalone we wtorek wsparcie finansowe samorządu województwa trafi m.in. do samorządów Czaplinka i Goleniowa, które planują modernizację swoich miejskich stadionów - zarówno pod kątem piłkarskim, jak i lekkoatletycznym.



