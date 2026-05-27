Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szkolenie z ochrony ludności i obrony cywilnej w SP 61 [ZDJĘCIA]

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kolejne szkolenie z ochrony ludności i obrony cywilnej za nami. Tym razem zorganizowała go rada osiedla Nowe Miasto w Szkole Podstawowej nr 61 przy ulicy 3 maja.
Całość podzielona była, tak jak w przypadku innych szkoleń, na część praktyczną i teoretyczną. Tym razem frekwencja dopisała, pojawiło się około 60 osób, jednak, jak się dowiedzieliśmy, nie jest to regułą.

Mirosław Pieczkolan, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin liczył na większy oddźwięk od mieszkańców.

- Są rady osiedli, gdzie przychodzi bardzo dużo ludzi i cieszymy się z tego, a też są miejsca, gdzie to zainteresowanie jest mniejsze. Szukamy przyczyn tego i też pytamy mieszkańców, dlaczego tak jest - dodał Pieczykolan.

Zapytaliśmy też uczestników co wynieśli ze szkolenia.

- Szkolenie się podoba. Jest od ogółu do szczegółów. Zarówno ludzi, którzy są niezaznajomieni z kwestiami bezpieczeństwa, jak i dla tych, którzy przychodzą tutaj z jakąś wiedzą bazową. - Niektóre tematy były dla mnie nowe. Trochę się dowiedziałam więcej szczegółów z dnia dzisiejszego, no bo wszystko się zmienia. - Ja myślę, że w tej chwili nie mamy gdzie się schować. W ogóle jak jakaś będzie sytuacja nadzwyczajna, to mamy siedzieć w domach i czekać - mówili uczestnicy.

Kolejny raz szkolić się będzie można w Szkole Podstawowej nr 28 przy ulicy Piasecznej 40. Warto przypomnieć, że na szkolenia nie trzeba się zapisywać i są one otwarte dla mieszkańców wszystkich dzielnic Szczecina.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Mirosław Pieczkolan, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin liczył na większy oddźwięk od mieszkańców.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3186 razy)
  2. Nocny pożar w Przecławiu
    (od wczoraj oglądane 2720 razy)
  3. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od 21 maja oglądane 2658 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2290 razy)
  5. Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
    (od przedwczoraj oglądane 1779 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Trzy zatrzymane osoby w sprawie fałszywych alarmów [WIDEO]
Właściciel Pogoni o minionym sezonie i nowych kontraktach [ROZMOWA, WIDEO]
Budowa wiaduktu ma rozwiązać problemy na ul. Pomorskiej w Szczecinie [WIDEO]
Czesław Hoc
Ciepła muzyka na ciepłe dni. [ZDJĘCIA, WIDEO]
Piknik rodzinny przy ulicy Polickiej [FOTO, WIDEO]

Najnowsze podcasty