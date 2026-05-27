Ciało mężczyzny w jeziorze Niewolno pod Czaplinkiem

Ciało mężczyzny wyłowiono z jeziora Niewilno w gminie Czaplinek.
Na brzegu znaleziono ubrania, a na jeziorze dryfującą łódź. Po kilku godzinach działań płetwonurkowie odnaleźli ciało mężczyzny.
W akcji poszukiwawczej brały udział jednostki OSP, WOPR z Czaplinka i Złocieńca oraz grupa nurkowa, która przeszukiwała jezioro.
Tożsamość mężczyzny jest ustalana.
