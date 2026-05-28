Szczecińscy policjanci przejęli prawie 2 kilogramy narkotyków

Zatrzymano 35-letniego mężczyznę.

Z uzyskanych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, że może on przechowywać narkotyki w jednej z piwnic znajdujących się pod innym adresem niż miejsce jego zamieszkania.W mieszkaniu 35-latka znaleziono wagę elektroniczną, ręczny młynek, toporek, rozkładany nóż z kastetem, telefony komórkowe, gotówkę oraz klucze prowadzące do piwnicy. A tam znaleziono prawie 2 kilogramy amfetaminy oraz ponad 100 gramów marihuany.Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.