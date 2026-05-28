Zapytania dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych już wpływają do urzędów

Region Natalia Chodań

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
30 zapytań związanych z transkrypcją aktów małżeństw jednopłciowych wpłynęło do Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.
Jak informuje kierownik tej jednostki Anna Żbikowska, do żadnego przeniesienia treści zagranicznego dokumentu do polskich akt w Szczecinie jeszcze nie doszło.

- Ze wszystkimi osobami, które pytały mnie o nasze stanowisko, jesteśmy w sumie zgodni. Były to bardzo przyjemne, bardzo otwarte rozmowy, bo my też jesteśmy otwarci tutaj w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie na rozmowy z tymi parami. Wiemy, rozumiemy ich problemy - podkreśla Żbikowska.

Zdaniem Anny Żbikowskiej interesanci oczekują obecni na wprowadzenie i wejście w życie nowego rozporządzenia, które wprowadzić ma nowe druki aktu małżeństwa.

- Większość par małżeńskich stwierdziła, że nie chce w swoim dokumencie mieć, tak jakby trochę wizualnie zmienionej swojej płci, dlatego, że na tę chwilę, gdybym dokonała transkrypcji, musiałabym niestety, ale jednej z osób w akcie zmienić treść przynajmniej tej płci, którą faktycznie nosi - dodaje.

Nowe rozporządzenie wprowadzające zmodyfikowane wzory aktu małżeństwa ma wejść w życie 23 sierpnia 2026 roku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
