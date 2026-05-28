Siatkarki Chemika zadbały o aktywność szczecińskich seniorów [ZDJĘCIA]

Region Natalia Chodań

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Seniorzy Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zamienili się na chwilę w wyczynowych sportowców. Do aktywności ruchowej na wysokim poziomie zaprosiły ich siatkarki Lotto Chemika Police.
Seniorzy nie kryli zadowolenia z możliwości takiego spotkania.

Starałam się, aż się spociłam. - Bardzo przyjemnie było. - Podobała mi się bardzo. - Jestem pod wrażeniem, a to każdy chciał odbić. Ruchowe, to jest wspaniałe. - Elegancko. Cieszę się, że tak na słoneczku, wesoło, tyle ludzi - mówią seniorzy.

Takie spotkania są doskonałą okazją, by emocje z trybun przenieść do życia mieszkańców DPS-u - uważa Matylda Grabowska, rozgrywająca Chemika.

- Jest na pewno niesamowite uczucie. Bardzo się cieszę, że ludzie się zaangażowali, wyszli na powietrze. Super spędziliśmy czas, byli naprawdę przemili, aktywni. Dało się odczuć, że bardzo się cieszą, że tu jesteśmy, a to dla nas najważniejsze - mówi Grabowska.

Policzanki regularnie angażują się w sportowe zajęcia dla różnych grup wiekowych. Do swoich treningów zapraszały już wcześniej przedszkolaków i uczniów zachodniopomorskich szkół.

Edycja tekstu: Michał Król
