Na razie więcej sprzętu niż zieleni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Metamorfoza Placu Solidarności w Szczecinie może się opóźnić. Od marca w Szczecinie trwają prace przy przebudowie przestrzeni wokół Centrum Dialogu Przełomy. Inwestycja ma zmienić ten obszar w bardziej zielone i przyjazne miejsce dla mieszkańców.
W planach są m.in nowe nasadzenia drzew, więcej zieleni, ławki oraz elementy małej architektury, które mają stworzyć strefy wypoczynku. Mimo prowadzonych robót część mieszkańców zwraca uwagę, że na co dzień trudno dostrzec wyraźne postępy prac.

- Jak widać idzie przebudowa, czyli chyba idzie no. - W zasadzie to ja tu nigdy nie widzę nikogo pracującego. Od tego trzeba zacząć. - My tutaj obok mamy szkołę, dłuższy czas patrzymy i nie widzimy jakichś większych postępów.- Jak chcą zmieniać to, byle by było to z korzyścią dla widoków tutaj - mówią Szczecinianie.

Prace prowadzone są etapami i obejmują jednocześnie kilka zakresów inwestycji, w tym m.in. betonowanie Ściany Pamięci oraz przygotowania pod zieleń i kolejne elementy przebudowy placu. Wykonawca sygnalizuje możliwe przesunięcia, choć pierwotnie prace miały zakończyć się pod koniec roku - tłumaczy Magdalena Giętkowska–Gierat z Muzeum Narodowego w Szczecinie.

- Na tym etapie widzimy też już potrzebne drobne zmiany projektowe. Na pewno też, jeśli chodzi o wykonawcę, dostaliśmy już pierwsze informacje, że mogą być też drobne przesunięcia, jeśli chodzi o terminy. Nie będzie to koniec listopada. O ile się wydłużą, będziemy informowali - mówi Giętkowska-Gierat.

Cała inwestycja ma kosztować około 2,7 miliona złotych.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

