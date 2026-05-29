Plenerowe Kino na Leżakach powróci w czerwcu

Od czerwca co czwartek w szczecińskich dzielnicach odbywać się będą seanse filmowe na świeżym powietrzu.

Organizatorzy przewidują w tym roku trzy cykle filmowe: "Oskarowe Noce", "Kino na fali" i "Kino drogi".Pokazy rozpoczną się 25 czerwca i potrwają do 3 września. Pierwszy raz film wyświetlany będzie w Parku Majowym.Widzowie mogą liczyć na miejsca na 100 leżakach, koce, preparaty na komary i peleryny przeciwdeszczowe.