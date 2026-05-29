Łosie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Akcja na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. Trwa odławiania dwóch łosi.
Zwierzęta zostały zauważone w nocy. Nie wiadomo jak tam trafiły. Na miejsce wezwano służby i łowczych.
Wjazd samochodów na cmentarz został ograniczony jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są też bramy od ulicy Mieszka I.
Władze miasta, ze względów bezpieczeństwa, apelują do mieszkańców o powstrzymanie się od wizyt na cmentarzu, do odwołania.
Wjazd samochodów na cmentarz został ograniczony jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są też bramy od ulicy Mieszka I.
Władze miasta, ze względów bezpieczeństwa, apelują do mieszkańców o powstrzymanie się od wizyt na cmentarzu, do odwołania.
Edycja tekstu: Natalia Chodań