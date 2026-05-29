Łosie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Akcja na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. Trwa odławiania dwóch łosi.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zwierzęta zostały zauważone w nocy. Nie wiadomo jak tam trafiły. Na miejsce wezwano służby i łowczych.Wjazd samochodów na cmentarz został ograniczony jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są też bramy od ulicy Mieszka I.Władze miasta, ze względów bezpieczeństwa, apelują do mieszkańców o powstrzymanie się od wizyt na cmentarzu, do odwołania.