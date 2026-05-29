40 kilogramów mefedronu przejęli koszalińscy kryminalni

40 kg narkotyków przejęli koszalińscy policjanci. To mefedron wart blisko 2 miliony złotych.

W sprawie zatrzymano 26-latka. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz udział w obrocie narkotykami grozi 12 lat więzienia.