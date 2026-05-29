"To milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z naszego regionu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wszystkie potrzeby onkologiczne w jednym miejscu. W szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zaprezentowano nowoczesny obiekt, do którego przeniesiono już Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów.

Działa tam też hotel dla pacjentów, a do końca roku rozpocznie prace nowoczesny ośrodek radioterapii - wyliczał dr n.med. Rafał Becht, kierujący Oddziałem Klinicznym Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów USK-1 PUM.- Pacjent będzie miał realizowaną kompleksową diagnostykę onkologiczną, następnie ustalany plan terapeutyczny podczas konsylium onkologicznego, później realizacja tego planu, czyli chirurgia, chemioterapia, jak również leczenie radioterapią - mówi Becht.To milowy krok w leczeniu pacjentów z naszego regionu - dodał prof. dr hab. n. med. Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.- 10 lat pracy z pacjentem i w tej chwili to święto, kiedy możemy się cieszyć wspólnie tą nowoczesną infrastrukturą. Inwestycja kosztowała 73 miliony złotych - mówi Domański.W hotelu na pacjentów czeka 35 łóżek. Natomiast oddział chemioterapii przyjmuje dziennie około 60 pacjentów.