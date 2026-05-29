Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"To milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z naszego regionu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Wszystkie potrzeby onkologiczne w jednym miejscu. W szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zaprezentowano nowoczesny obiekt, do którego przeniesiono już Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów.
Działa tam też hotel dla pacjentów, a do końca roku rozpocznie prace nowoczesny ośrodek radioterapii - wyliczał dr n.med. Rafał Becht, kierujący Oddziałem Klinicznym Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów USK-1 PUM.

- Pacjent będzie miał realizowaną kompleksową diagnostykę onkologiczną, następnie ustalany plan terapeutyczny podczas konsylium onkologicznego, później realizacja tego planu, czyli chirurgia, chemioterapia, jak również leczenie radioterapią - mówi Becht.

To milowy krok w leczeniu pacjentów z naszego regionu - dodał prof. dr hab. n. med. Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

- 10 lat pracy z pacjentem i w tej chwili to święto, kiedy możemy się cieszyć wspólnie tą nowoczesną infrastrukturą. Inwestycja kosztowała 73 miliony złotych - mówi Domański.

W hotelu na pacjentów czeka 35 łóżek. Natomiast oddział chemioterapii przyjmuje dziennie około 60 pacjentów.

Edycja tekstu: Michał Król
Działa tam też hotel dla pacjentów, a do końca roku rozpocznie prace nowoczesny ośrodek radioterapii - wyliczał dr n.med. Rafał Becht, kierujący Oddziałem Klinicznym Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów USK-1 PUM.
To milowy krok w leczeniu pacjentów z naszego regionu - dodał prof. dr hab. n. med. Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:31 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3264 razy)
  2. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 2906 razy)
  3. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od przedwczoraj oglądane 2515 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2343 razy)
  5. Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
    (od 25 maja oglądane 1877 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z naszego regionu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przekroczył prędkość o prawie 100 km/h, dostał 5 tysięcy mandatu
Na razie więcej sprzętu niż zieleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie chwalą polskie truskawki gruntowe. Ceny? Od 25 do nawet 40 zł za kilogram [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa organizacja ruchu na ul. Bogumińskiej w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maria Kaszyńska

Najnowsze podcasty