Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Klępa i cielak w szczecińskiej nekropolii

Region Weronika Łyczywek

Zdjęcie poglądowe, Fot. Pixabay/Enlightening_Images (domena publiczna CC0)
Zdjęcie poglądowe, Fot. Pixabay/Enlightening_Images (domena publiczna CC0)
Trwa akcja odławiania łosi w okolicy ulicy Mieszka I w Szczecinie. To okolice Cmentarza Centralnego.
Łosie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Łosie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Łosie nad ranem zauważono przy ulicy Ku Słońcu. Służby miejskie nadal próbują wyśledzić ich trop.

Łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz informuje, że niespodziewani goście nad ranem pojawili się na terenie cmentarza centralnego w Szczecinie

- Okazało się, że są dwa łosie, nie jeden, czyli klępa i cielak - mówi łowczy miejski.

Po tym jak o poranku służby zaczęły kosić trawę, zwierzyna spłoszyła się. Jeden z łosi znalazł się poza terenem nekropolii w okolicy ulicy Mieszka I.

- Także łosie się spłoszyły, schowały i być może po południu, czy wieczorem dopiero zaczną być aktywne, jak się uspokoi naprawdę ruch uliczny. Także może być jeszcze tutaj w tej dolinie strumienia, który właśnie idzie wzdłuż cmentarza i być może tam się gdzieś zakamuflował. Będziemy sprawdzali, szukali, każdy sygnał o obecności będzie nas interesował - dodaje Czeraszkiewicz.

Służby apelują o nieprzeganianie zwierzyny i poinformowanie Straży Miejskiej lub Policji w przypadku jej zauważenia.

Łowczy nie wykluczają, że jest to ciąg przygody z innym łosiem, który w ostatni weekend krążył po szczecińskiej dzielnicy Pogodno. Udało się go odłowić i zwierzę przewieziono do lasu w okolice Mirosławca.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:31 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3264 razy)
  2. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 2906 razy)
  3. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od przedwczoraj oglądane 2515 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2343 razy)
  5. Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
    (od 25 maja oglądane 1877 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z naszego regionu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przekroczył prędkość o prawie 100 km/h, dostał 5 tysięcy mandatu
Na razie więcej sprzętu niż zieleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie chwalą polskie truskawki gruntowe. Ceny? Od 25 do nawet 40 zł za kilogram [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa organizacja ruchu na ul. Bogumińskiej w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maria Kaszyńska

Najnowsze podcasty