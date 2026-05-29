Klępa i cielak w szczecińskiej nekropolii

Trwa akcja odławiania łosi w okolicy ulicy Mieszka I w Szczecinie. To okolice Cmentarza Centralnego.
Łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz informuje, że niespodziewani goście nad ranem pojawili się na terenie cmentarza centralnego w Szczecinie
- Okazało się, że są dwa łosie, nie jeden, czyli klępa i cielak - mówi łowczy miejski.
Po tym jak o poranku służby zaczęły kosić trawę, zwierzyna spłoszyła się. Jeden z łosi znalazł się poza terenem nekropolii w okolicy ulicy Mieszka I.
- Także łosie się spłoszyły, schowały i być może po południu, czy wieczorem dopiero zaczną być aktywne, jak się uspokoi naprawdę ruch uliczny. Także może być jeszcze tutaj w tej dolinie strumienia, który właśnie idzie wzdłuż cmentarza i być może tam się gdzieś zakamuflował. Będziemy sprawdzali, szukali, każdy sygnał o obecności będzie nas interesował - dodaje Czeraszkiewicz.
Służby apelują o nieprzeganianie zwierzyny i poinformowanie Straży Miejskiej lub Policji w przypadku jej zauważenia.
Łowczy nie wykluczają, że jest to ciąg przygody z innym łosiem, który w ostatni weekend krążył po szczecińskiej dzielnicy Pogodno. Udało się go odłowić i zwierzę przewieziono do lasu w okolice Mirosławca.
Edycja tekstu: Natalia Chodań