Klępa i cielak w szczecińskiej nekropolii

Łosie nad ranem zauważono przy ulicy Ku Słońcu. Służby miejskie nadal próbują wyśledzić ich trop.Łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz informuje, że niespodziewani goście nad ranem pojawili się na terenie cmentarza centralnego w Szczecinie- Okazało się, że są dwa łosie, nie jeden, czyli klępa i cielak - mówi łowczy miejski.Po tym jak o poranku służby zaczęły kosić trawę, zwierzyna spłoszyła się. Jeden z łosi znalazł się poza terenem nekropolii w okolicy ulicy Mieszka I.- Także łosie się spłoszyły, schowały i być może po południu, czy wieczorem dopiero zaczną być aktywne, jak się uspokoi naprawdę ruch uliczny. Także może być jeszcze tutaj w tej dolinie strumienia, który właśnie idzie wzdłuż cmentarza i być może tam się gdzieś zakamuflował. Będziemy sprawdzali, szukali, każdy sygnał o obecności będzie nas interesował - dodaje Czeraszkiewicz.Służby apelują o nieprzeganianie zwierzyny i poinformowanie Straży Miejskiej lub Policji w przypadku jej zauważenia.Łowczy nie wykluczają, że jest to ciąg przygody z innym łosiem, który w ostatni weekend krążył po szczecińskiej dzielnicy Pogodno. Udało się go odłowić i zwierzę przewieziono do lasu w okolice Mirosławca.