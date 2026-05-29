Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ulic Hożej i Bogumińskiej

Poważna zmiana organizacji ruchu czeka tych kierowców, którzy regularnie pokonują ulicę Bogumińską w Szczecinie.

Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie zapowiada, że chodzi o dojazd do skrzyżowania z ulicą Hożą- Docelowo zmieni się pewien układ jeśli chodzi o jazdę w kierunku Polic, jak również jazdę w kierunku centrum miasta. Z istotnych zmian pojawi się buspas doprowadzający autobusy do przystanku. No i po prostu zostaną ułatwione relacje skrętne w lewo, w prawo, jak również do jazdy na wprost - mówi Zieliński.Pierwszych zmian na skrzyżowaniu ulic Hożej oraz Bogumińskiej kierowcy powinni spodziewać się w nocy z piątku na sobotę.