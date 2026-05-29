Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią

Szczecińskie Inwestycje Miejskie poinformowały, że ulica Emilii Plater w trybie awaryjnym musi być całkowicie zamknięta.

Częściowe zamknięcie części ulicy Emilii Plater spowodowało także zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Obecnie linie nr 53 i 67 - jadące w stronę Stoczni Szczecińskiej - kierowane są przez ulicę 1 Maja.

Zamknięcie ulicy podyktowane jest kwestiami bezpieczeństwa - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.- W wyniku prac rozbiórkowych doszło prawdopodobnie do jakiegoś uszkodzenia kanału ogólnospławnego. Wykonawca wspólnie ze służbami podjął decyzję, żeby odcinek ulicy Emilii Plater od Miedzianej do Firlika został całkowicie zamknięty dla ruchu, zarówno autobusowego, jak i samochodowego - mówi Zieliński.Piotr Zieliński dodaje także, że obecnie trudno jest wskazać realny termin udrożnienia odcinka między ulicami Miedzianą i Firlika.- Kiedy to zostanie naprawione, przywrócone do tego stanu czasowej organizacji ruchu z możliwością przejazdu, na dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wykonawca musi zweryfikować, jakie prace będzie musiał wykonać, żeby ta przestrzeń była bezpieczna do użytkowania - mówi Piotr Zieliński.