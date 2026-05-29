By wyremontować Park Szarmacha, miasto musi wyprofilować skarpy dla żab

Prace remontowe w kołobrzeskim Parku Szarmacha zostaną wznowione. Miasto musi jednak wprowadzić dodatkowe działania, by chronić żaby żyjące w miejscu inwestycji.

To właśnie z uwagi na siedlisko żab w stawie znajdującym się w centrum realizowanych prac inwestycja została wstrzymana w połowie kwietnia. Teraz nadzór budowlany dał zielone światło do ich wznowienia.Rzecznik magistratu Michał Kujaczyński mówi, że miasto będzie musiało jednak spełnić szereg wytycznych dotyczących ochrony płazów.- Musimy zlikwidować wszelkie bariery, które już wkrótce będą utrudniać migrację młodym osobnikom. Musimy wyprofilować skarpy tak, aby płazy miały lepszy dostęp. Zostaliśmy także zobligowani do tego, aby usypać z kamieni takie naturalne zimowiska - mówi Kujaczyński.Wykonawca ma powrócić na plac budowy 1 czerwca. Według planów prace powinny zostać zrealizowane do końca października. W parku powstanie nowe miejsce do rekreacji z tarasami spacerowymi, ławkami i fontanną.