Szczecin hucznie obchodzi dzień przedszkolaka [ZDJĘCIA]

Stokrotki, minionki, żabki i wróżki zadebiutowały na deskach Amfiteatru im. Heleny Majdaniec w szczecińskim Parku Kasprowicza.

Odbył się tam 22. Ogólnopolski Dzień Przedszkoli „Święto Konwalii”. To prawdziwe święto tańca, zabawy, radości dzieci i ich rodzin.





- Będziemy wróżkami. - Przebrałam się za żabkę, bo będziemy tańczyć "Idą żabki na spacerek" - mówią przedszkolaki.

- Jest tutaj bardzo radośnie, kolorowo, wesoło. Dzieci są pięknie poubierane. Te tańce i piosenki będą jeszcze piękniejsze - mówi Jolanta Włodarek dyrektor Przedszkola Publicznego nr 67 „Stokrotka”.W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 szczecińskich placówek.