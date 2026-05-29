Sport w kadrach na wystawie w Fabryce Wody

Sport bez filtra, zatrzymany w kadrach. Blisko 250 zdjęć pokazujących sport od mniej oficjalnej strony można oglądać na wystawie "Nowe... sportowe" w Fabryce Wody.

Szczecińscy fotografowie uchwycili nie tylko zwycięstwa i medale, ale też wysiłek, emocje i codzienną pasję do ruchu. Na zdjęciach są zarówno znani sportowcy, jak i amatorzy. Część prac pokazano na sztalugach, reszta prezentowana jest cyfrowo na ekranach.



- To są wyśmienite zdjęcia, pełne emocji. Widać rękę, widać oko. Nie można koło nich przejść obojętnie. - Wszystkie są w ruchu. Myślę, że to jest ich największy taki atut. - To są uchwycone kadry krótkich momentów. Pan koszykarz zaraz emocjonalnie będzie leżał na ziemi. Tutaj pan kolarz zaraz będzie złapany przez peleton. - Nieustawione, nie wyreżyserowane, tylko takie prawdziwe. Uchwycenie pasji człowieka w tym, co robi. I to jest najpiękniejsze. - Na tym to polega. Sport to emocje - mówią odwiedzający.



- To są prace sportowe pokazujące trud, wysiłek, radość, euforię, sukces, czasami też porażkę. Są to nasi artyści. Szczecińscy, świetni fotografowie, którzy czują sport - mówi Andrzej Łuc z klubu absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.



Wystawę będzie można oglądać w Fabryce Wody od 1 do 19 czerwca. Autorami fotografii są szczecińscy artyści: Jarek Dulny, Klaudia Anioł, Piotr Jarmoliński, Piotr Krawczuk, Piotr Krywan, Eryk Witek i Patryk Dulny.



