Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Sport w kadrach na wystawie w Fabryce Wody

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Sport bez filtra, zatrzymany w kadrach. Blisko 250 zdjęć pokazujących sport od mniej oficjalnej strony można oglądać na wystawie "Nowe... sportowe" w Fabryce Wody.
Szczecińscy fotografowie uchwycili nie tylko zwycięstwa i medale, ale też wysiłek, emocje i codzienną pasję do ruchu. Na zdjęciach są zarówno znani sportowcy, jak i amatorzy. Część prac pokazano na sztalugach, reszta prezentowana jest cyfrowo na ekranach.

- To są wyśmienite zdjęcia, pełne emocji. Widać rękę, widać oko. Nie można koło nich przejść obojętnie. - Wszystkie są w ruchu. Myślę, że to jest ich największy taki atut. - To są uchwycone kadry krótkich momentów. Pan koszykarz zaraz emocjonalnie będzie leżał na ziemi. Tutaj pan kolarz zaraz będzie złapany przez peleton. - Nieustawione, nie wyreżyserowane, tylko takie prawdziwe. Uchwycenie pasji człowieka w tym, co robi. I to jest najpiękniejsze. - Na tym to polega. Sport to emocje - mówią odwiedzający.

- To są prace sportowe pokazujące trud, wysiłek, radość, euforię, sukces, czasami też porażkę. Są to nasi artyści. Szczecińscy, świetni fotografowie, którzy czują sport - mówi Andrzej Łuc z klubu absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wystawę będzie można oglądać w Fabryce Wody od 1 do 19 czerwca. Autorami fotografii są szczecińscy artyści: Jarek Dulny, Klaudia Anioł, Piotr Jarmoliński, Piotr Krawczuk, Piotr Krywan, Eryk Witek i Patryk Dulny.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3285 razy)
  2. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 2925 razy)
  3. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od przedwczoraj oglądane 2591 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2361 razy)
  5. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od dzisiaj oglądane 2277 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z naszego regionu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przekroczył prędkość o prawie 100 km/h, dostał 5 tysięcy mandatu
Na razie więcej sprzętu niż zieleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie chwalą polskie truskawki gruntowe. Ceny? Od 25 do nawet 40 zł za kilogram [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa organizacja ruchu na ul. Bogumińskiej w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maria Kaszyńska

Najnowsze podcasty