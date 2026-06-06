Przed sezonem nad wodą. "Nie korzystać z dzikich kąpielisk"

Kąpiel w miejscach wyznaczonych to podstawowa zasada bezpieczeństwa nad wodą. Znajomość przepisów i wybieranie strzeżonych akwenów chroni zdrowie i życie oraz pozwala uniknąć mandatu.

Starszy sierżant Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie Mariusz Kosiorek mówi, że nie brakuje również amatorów kapieli w Odrze. - Nakładamy za to mandaty karne. Przypominamy, że do Odry nie skaczemy, nie pływamy. Dbajcie o bezpieczeństwo innych. Jeżeli widzicie takie sytuacje, niezwłocznie reagujcie, dzwońcie na numer alarmowy 112 - apeluje Kosiorek.





Sezon kąpielowy na Arkonce rozpoczął się 1 czerwca. Pozostałe szczecińskie kąpieliska zostaną otwarte 15 czerwca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Patryk Ruciński, ratownik szczecińskiego WOPR-u przypomina, by nie korzystać z tzw. dzikich kąpielisk. - Ponieważ nie ma tam ratowników, nie ma wyznaczonego terenu do kąpieli oraz nie ma sprawdzonego dna, co zawsze wykonujemy przed rozpoczęciem sezonu. Także apeluję do wszystkich, aby nie wchodzili do wody w miejscach niedozwolonych, niewyznaczonych do tego oraz w okresie przed rozpoczęciem sezonu letniego - mówi Ruciński.