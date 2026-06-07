Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Policka 15 -bieg uliczny w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Faworyt mimo deszczowej aury nie zawiódł. Arkadiusz Gardzielewski czołowy polski maratończyk wygrał 37. edycję Polickiej 15.
Wrocławianin trasę biegu ulicznego w Policach na 15 km pokonał w czasie 50 minut i 8 sekund.

Drugi był kołobrzeżanin Krzysztof Wers a na najniższym stopniu podium stanął Artur Majewski ze Szczecina.

W rywalizacji kobiet w biegu na 15 km najlepsze były Szczecinianki. Zwyciężyła Ewa Najdek, która dystans pokonała w 58 minut i 27 sekund.

Druga była Agata Kosztowny a trzecia Julia Hlushan. Warto dodać, że triumfatorka biegu kobiet Ewa Najdek w klasyfikacji generalnej zajęła 5 miejsce.

Policką 15 ukończyło 153 biegaczy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od 02 czerwca oglądane 4762 razy)
  2. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4202 razy)
  3. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od 02 czerwca oglądane 3405 razy)
  4. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od 01 czerwca oglądane 3117 razy)
  5. Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej. Jest oświadczenie spółki
    (od 03 czerwca oglądane 1922 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policka 15 -bieg uliczny w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Badmintonowe szaleństwo w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Eksperymenty, gry i jaja rekinów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kończy się zjazd Mazd MX-5 "Miata" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rocznica zdobycia Mistrzostwa Świata Medyków Evian 2001 w 6-osobowej piłce nożnej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polacy masowo przesiadają się na dwa kółka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty