Policka 15 -bieg uliczny w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Faworyt mimo deszczowej aury nie zawiódł. Arkadiusz Gardzielewski czołowy polski maratończyk wygrał 37. edycję Polickiej 15.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wrocławianin trasę biegu ulicznego w Policach na 15 km pokonał w czasie 50 minut i 8 sekund.Drugi był kołobrzeżanin Krzysztof Wers a na najniższym stopniu podium stanął Artur Majewski ze Szczecina.W rywalizacji kobiet w biegu na 15 km najlepsze były Szczecinianki. Zwyciężyła Ewa Najdek, która dystans pokonała w 58 minut i 27 sekund.Druga była Agata Kosztowny a trzecia Julia Hlushan. Warto dodać, że triumfatorka biegu kobiet Ewa Najdek w klasyfikacji generalnej zajęła 5 miejsce.Policką 15 ukończyło 153 biegaczy.