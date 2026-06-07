List tematem Kawiarenki. Goście jednym głosem

Funkcjonariusze szczecińskiej straży miejskiej poskarżyli się w liście do prezydenta miasta na niskie uposażenia, odpływ pracowników i coraz większą ilość obowiązków. Jesteśmy w „stanie głębokiego kryzysu kadrowego i organizacyjnego”, napisali przedstawiciele formacji. Między innymi ta sprawa była przedmiotem szerokiej dyskusji w niedzielnej "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka stwierdziła, że kwestia ta powinna zostać jak najszybciej rozwiązana. - To nie może tak być. Jeżeli powołujemy formację, to ona ma być godnie, dobrze wynagradzana, bo ci ludzie dają nam poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie miasta - powiedziała Pańka.Podobnego zdania był też radny Prawa i Sprawiedliwości - Dariusz Smoliński. - Powinniśmy w nią inwestować, powinniśmy ją rozwijać. Ta podwyżka 400 zł, o której wspominają w liście, 400 zł brutto, dla mnie to jest wstrząsające. Prawdę mówiąc, w dzisiejszych czasach, bo to jest ciężka, wymagająca praca, bardzo ciężko się zdecydować na coś takiego, zwłaszcza na początkowym etapie - stwierdził Smoliński.Głos zabrała też Olga Śliwowska z Ruchu Miejskiego "Wspólnie dla Szczecina". - Wynagrodzenia w przysłowiowej budżetówce zawsze będą niższe niż na rynku komercyjnym, prywatnym, jednak w mojej ocenie nie można oczekiwać od osób, które wykonują tak niewydzięczną pracę zarobków na takim poziomie, który mogłyby osiągnąć wykonując pracę niewymagającą w ogóle żadnego zaangażowania - uważa Śliwowska.Pod wszystkimi wcześniejszymi wypowiedziami podpisał się Jakub Korczyński z Nowej Lewicy. - Konieczne jest dofinansowanie i zadbanie o tych pracowników, którzy tak naprawdę odciążają policję i sprawiają, że możemy się w Szczecinie czuć bezpiecznej - dodał Korczyński.