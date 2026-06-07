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List tematem Kawiarenki. Goście jednym głosem

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od lewej: Jakub Korczyński, Urszula Pańka, Olga Śliwowska, Dariusz Smoliński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od lewej: Jakub Korczyński, Urszula Pańka, Olga Śliwowska, Dariusz Smoliński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Funkcjonariusze szczecińskiej straży miejskiej poskarżyli się w liście do prezydenta miasta na niskie uposażenia, odpływ pracowników i coraz większą ilość obowiązków. Jesteśmy w „stanie głębokiego kryzysu kadrowego i organizacyjnego”, napisali przedstawiciele formacji. Między innymi ta sprawa była przedmiotem szerokiej dyskusji w niedzielnej "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin.
Kawiarenka polityczna [7.06.2026]

Kawiarenka polityczna [7.06.2026]

Radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka stwierdziła, że kwestia ta powinna zostać jak najszybciej rozwiązana. - To nie może tak być. Jeżeli powołujemy formację, to ona ma być godnie, dobrze wynagradzana, bo ci ludzie dają nam poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie miasta - powiedziała Pańka.

Podobnego zdania był też radny Prawa i Sprawiedliwości - Dariusz Smoliński. - Powinniśmy w nią inwestować, powinniśmy ją rozwijać. Ta podwyżka 400 zł, o której wspominają w liście, 400 zł brutto, dla mnie to jest wstrząsające. Prawdę mówiąc, w dzisiejszych czasach, bo to jest ciężka, wymagająca praca, bardzo ciężko się zdecydować na coś takiego, zwłaszcza na początkowym etapie - stwierdził Smoliński.

Głos zabrała też Olga Śliwowska z Ruchu Miejskiego "Wspólnie dla Szczecina". - Wynagrodzenia w przysłowiowej budżetówce zawsze będą niższe niż na rynku komercyjnym, prywatnym, jednak w mojej ocenie nie można oczekiwać od osób, które wykonują tak niewydzięczną pracę zarobków na takim poziomie, który mogłyby osiągnąć wykonując pracę niewymagającą w ogóle żadnego zaangażowania - uważa Śliwowska.

Pod wszystkimi wcześniejszymi wypowiedziami podpisał się Jakub Korczyński z Nowej Lewicy. - Konieczne jest dofinansowanie i zadbanie o tych pracowników, którzy tak naprawdę odciążają policję i sprawiają, że możemy się w Szczecinie czuć bezpiecznej - dodał Korczyński.

Tu cała audycja do odsłuchania.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka stwierdziła, że kwestia ta powinna zostać jak najszybciej rozwiązana.
Podobnego zdania był też radny Prawa i Sprawiedliwości - Dariusz Smoliński.
Głos zabrała też Olga Śliwowska z Ruchu Miejskiego "Wspólnie dla Szczecina".
Pod wszystkimi wcześniejszymi wypowiedziami podpisał się Jakub Korczyński z Nowej Lewicy.

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Najbardziej ulubioną czynnością Straży Miejskiej jest zakładanie blokady na koła. Wcześniej bacznie rozglądają się czy przypadkiem właścicielem nie jest jakiś osiłek,który mógłby stanąć do ewentualnej potyczki. Drugą czynnością jest nakładanie mandatów na babcie handlujące pietruszką,szczególnie na kładce koło Manhattanu. Tu mogą się wykazać. O reszcie przemilczę.

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