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Poważne utrudnienia w komunikacji tramwajowej Szczecina

Region Adam Wosik

Fot. Facebook/Erni Gol z profilu Suszą! Szczecin
Fot. Facebook/Erni Gol z profilu Suszą! Szczecin
Nie kursują tramwaje linii numer trzy i sześć w ciągu ulicy Kolumba.
Przyczyną utrudnień jest wykolejenie tramwaju w okolicach pętli Pomorzany oraz wykolejenie tramwajowej trójki na ul. Dworcowej. Obecnie tramwaje linii nr 6 kursują od Gocławia do Mostu Długiego i zawracane są przez ul. Wyszyńskiego, Niepodległości i Matejki (przystanek Filharmonia). Tramwajowe trójki od Bramy Portowej dojeżdżają do pętli Potulicka.

Czasowo wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa, która kursuje od Mostu Długiego do pętli Pomorzany.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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