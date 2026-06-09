Poważne utrudnienia w komunikacji tramwajowej Szczecina

Nie kursują tramwaje linii numer trzy i sześć w ciągu ulicy Kolumba.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Przyczyną utrudnień jest wykolejenie tramwaju w okolicach pętli Pomorzany oraz wykolejenie tramwajowej trójki na ul. Dworcowej. Obecnie tramwaje linii nr 6 kursują od Gocławia do Mostu Długiego i zawracane są przez ul. Wyszyńskiego, Niepodległości i Matejki (przystanek Filharmonia). Tramwajowe trójki od Bramy Portowej dojeżdżają do pętli Potulicka.Czasowo wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa, która kursuje od Mostu Długiego do pętli Pomorzany.