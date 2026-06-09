Poważne utrudnienia w komunikacji tramwajowej Szczecina

Nie kursują tramwaje linii numer trzy i sześć w ciągu ulicy Kolumba.
Przyczyną utrudnień jest wykolejenie tramwaju w okolicach pętli Pomorzany oraz wykolejenie tramwajowej trójki na ul. Dworcowej. Obecnie tramwaje linii nr 6 kursują od Gocławia do Mostu Długiego i zawracane są przez ul. Wyszyńskiego, Niepodległości i Matejki (przystanek Filharmonia). Tramwajowe trójki od Bramy Portowej dojeżdżają do pętli Potulicka.
Czasowo wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa, która kursuje od Mostu Długiego do pętli Pomorzany.
Czasowo wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa, która kursuje od Mostu Długiego do pętli Pomorzany.
Edycja tekstu: Natalia Chodań