Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Więzienie dla właścicielki pseudohodowli z Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kara bezwzględnego więzienia dla właścicielki pseudohodowli zwierząt z Kołobrzegu. Po dwóch latach od odebrania jej 60 psów i 3 kotów kobieta usłyszała wyrok.
Proces toczył się "za zamkniętymi drzwiami". Kobieta odpowiadała m.in. za znęcanie się nad zwierzętami. Sprawa dotyczyła przetrzymywania ich w dramatycznych warunkach.

Kołobrzeski sąd orzekł karę półtora roku więzienia. Dodatkowo kobieta musi zapłacić 100 tysięcy złotych nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt i 70 tysięcy w ramach zwrotu kosztów za leczenie kotów i psów.

Kierownik schroniska "Reks" Arkadiusz Pluciński mówi, że ta sytuacja powinna być przestrogą dla innych osób.

- Sygnał, który powinien iść w świat, żeby nie było następców takiej A to hodowli. Nie róbmy wszystkiego dla pieniędzy. Po prostu opanujmy się. Taki mój apel.

Wyrok nie jest prawomocny, a kobiecie przysługuje prawo do wniesienia apelacji.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:28

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4425 razy)
  2. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2382 razy)
  3. Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej. Jest oświadczenie spółki
    (od 03 czerwca oglądane 2270 razy)
  4. Utrudnienia po zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie
    (od 05 czerwca oglądane 1962 razy)
  5. Odholowanie jednostek z Odry. Decyzja wojewody prawomocna
    (od 03 czerwca oglądane 1886 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany organizacji ruchu na szczecińskich Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Otwarcie nowych obiektów PUM [FOTO, WIDEO]
Otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Nowakowski
Sławomir Nitras

Najnowsze podcasty