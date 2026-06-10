Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zamiast dojścia do dworca - tor przeszkód

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przy ul. Owocowej w Szczecinie chodnik prowadzący do Dworca Głównego PKP od lat bardziej „testuje walizki” niż pomaga w podróży.
Część pasażerów zamiast ciągnąć bagaż na kółkach po chodniku, po prostu go niesie albo schodzi na jezdnię, bo tamtędy łatwiej jest przejść.

To krótki odcinek, ale codziennie przechodzi nim mnóstwo osób i naprawdę daje się tam odczuć brak wygody - przyznają mieszkańcy.

- No dość słabo. No bo jest krzywe. - Skoro to jest zabytek, bo tak wygląda trochę, nie? -Niestety te nierówności nie pomagają na pewno. - Ja obstawiam, ż ma na pewno więcej niż 10-20 lat. - Także kółka w walizce mogą być mocno obciążone i nie wiadomo ile wyrobią jeszcze i wytrzymają. - Niosłem, bo się niewygodnie jechało - mówią podróżni.

Szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości, Marek Duklanowski, proponuje proste rozwiązanie, położenie pasa asfaltu.

- Jak zobaczyłem osoby, które jadą po asfalcie, jezdni, idąc po chodniku z boku, no to po prostu aż mnie zmroziło. Jak ktoś to sfotografuje i powie "ha ha, jak śmiesznie w Szczecinie zrobili, na chodniku wylali asfalt". Będą pokazywać nas tutaj, że takie głupoty, ale chodzi o to, żeby ktoś po prostu nie musiał nieść tam 50-60 metrów walizki - mówi Duklanowski.

Zapytaliśmy miasto, czy planuje coś zmienić w tym miejscu. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
To krótki odcinek, ale codziennie przechodzi nim mnóstwo osób i naprawdę daje się tam odczuć brak wygody - przyznają mieszkańcy.
Szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości, Marek Duklanowski, proponuje proste rozwiązanie, położenie pasa asfaltu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4470 razy)
  2. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2444 razy)
  3. Utrudnienia po zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie
    (od 05 czerwca oglądane 2026 razy)
  4. Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie: to nie złota alga
    (od 05 czerwca oglądane 1998 razy)
  5. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od wczoraj oglądane 1890 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki tanecznym krokiem weszły w kolejny etap edukacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Kopeć
Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany organizacji ruchu na szczecińskich Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Otwarcie nowych obiektów PUM [FOTO, WIDEO]

Najnowsze podcasty