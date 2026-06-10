Czasowe wstrzymywanie ruchu na A6

Ważna informacja dla kierowców, którzy regularnie pokonują drogowe polsko-niemieckie przejście graniczne Kołbaskowo-Pomellen. Od czwartku nad Autostradą A6 rozpocznie się montaż kolejnych elementów powstającego tu wiaduktu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To będzie wiązało się z czasowym wstrzymywaniem ruchu - i to w obu kierunkach - informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.- Montaż takich belek prefabrykowanych każde o długości 26,5 metra wymaga tego, aby ruch na czas podnoszenia i przenoszenia nad jezdnią przez dźwig takiej belki wstrzymać. Także będą krótkotrwałe wstrzymania ruchu do 10 minut - mówi Grzeszczuk.Utrudnienia dla kierowców na Autostradzie A6, w okolicach przejścia granicznego w Kołbaskowie, potrwają prawdopodobnie aż do soboty.