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Stargard - 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Stargardzki Jarmark Kupiecki, spacery z przewodnikiem czy wystawy i pokazy artystyczne. Trwa 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy.
Stargard otworzył Dni Dni Hanzy

Stargard otworzył Dni Dni Hanzy

Przedstawiciele ponad 80 miast w Stargardzie. Ulicami przeszła parada [ZDJĘCIA]
Nie zabrakło w Stargardzie ekipy Radia Szczecin z audycją "Aktywna sobota". Reporterka Julia Nowicka spytała pierwszych odwiedzających targi, czemu w sobotę warto odwiedzić Stargard.

- Chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje. Tak naprawdę to dzisiaj pierwszy dzień nasz. - Ja czekam na picie, bo chce mi się pić. - No, szczerze, mega fajnie. Tutaj fajnie poubierani są ludzie, ciekawie. - Przyszliśmy zobaczyć, co się dzieje. - Tu są ciekawe rzeczy, obce państwa, miasta..., trzeba zobaczyć. - To jest wielkie wydarzenie w Stargardzie i na pewno ciekawe - mówili.

Będąc w Stargardzie koniecznie odwiedźcie namiot Radia Szczecin na rynku Staromiejskim. Będziemy tam do godz. 16.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

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