Stargard - 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy [ZDJĘCIA]

Stargardzki Jarmark Kupiecki, spacery z przewodnikiem czy wystawy i pokazy artystyczne. Trwa 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Nie zabrakło w Stargardzie ekipy Radia Szczecin z audycją "Aktywna sobota". Reporterka Julia Nowicka spytała pierwszych odwiedzających targi, czemu w sobotę warto odwiedzić Stargard.- Chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje. Tak naprawdę to dzisiaj pierwszy dzień nasz. - Ja czekam na picie, bo chce mi się pić. - No, szczerze, mega fajnie. Tutaj fajnie poubierani są ludzie, ciekawie. - Przyszliśmy zobaczyć, co się dzieje. - Tu są ciekawe rzeczy, obce państwa, miasta..., trzeba zobaczyć. - To jest wielkie wydarzenie w Stargardzie i na pewno ciekawe - mówili.Będąc w Stargardzie koniecznie odwiedźcie namiot Radia Szczecin na rynku Staromiejskim. Będziemy tam do godz. 16.