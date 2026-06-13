Zachodniopomorscy dawcy krwi uhonorowani [ZDJĘCIA]

To symbol uznania i wyraz najwyższego szacunku za ratowanie ludzkiego życia. W auli Uniwersytetu Szczecińskiego wręczono odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

W imieniu minister zdrowia, honorowe wyróżnienia wręczał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.





- Bardzo dużo było osób, które oddały więcej. Były osoby, które podarowały 67, 40 czy 30 litrów. Pamiętajmy, że oni oddając krew, nie oddają tylko krwi, ale darują komuś życie i zdrowie - podsumował Rudawski.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dawcy krwi i jej składników mówili, że "pomaganie mają we krwi". - Dosłownie weszło mi to w krew, mam za sobą oddanych ponad 20 litrów. - Zaczęło się jeszcze w liceum. Jestem na etapie 22 litrów, mam nadzieję, że dobiję do 40 chociaż. - Oddałem 63 litry. W tej chwili około 23-24 litry, nie pamiętam dokładnie. - 30 litrów. Zawsze chciałem pomagać. - Ponad 21 litrów. Odkąd skończyłem 18 lat oddaję krew... - podkreślali dawcy.Odznaczono prawie 150 osób z województwa zachodniopomorskiego - dodała Anna Lipińska, zastępca dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.- To jest odznaczenie, które przysługuje osobom, które oddały przynajmniej 20 litrów krwi i jej składników. To jest bardzo duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia i życia pacjenta - powiedziała Lipińska.W całym kraju jest około 650 tys. honorowych dawców krwi. Co roku tytuł "Zasłużonego dla Zdrowia Narodu" otrzymuje około 10 tys. osób.